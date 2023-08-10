В Рязанской области обнаружено новое заболевание сосны

Рязанский центр защиты леса сообщил об обнаружении нового для региона заболевания сосны.

Заболевание работники учреждения выявили во время мониторинга. Специалистов заинтересовало интенсивное почернение проводящих путей под корой сосны. Образцы дерева отправили в лабораторию.

Выяснились, что сосны поражены возбудителем офиостомоза сосны — сумчатым грибом Ophiostoma minus.

Офиостомовые грибы обычно рассматриваются как возбудители синевы, развивающейся на заготовленной древесине. По последним данным, грибы могут заражать и здоровые деревья, что ведёт к их гибели.