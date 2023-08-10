Четверг, 10 августа, 2023
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В Рязанской области обнаружено новое заболевание сосны

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Фото: ЦЗЛ Рязанской области

Рязанский центр защиты леса сообщил об обнаружении нового для региона заболевания сосны.

Заболевание работники учреждения выявили во время мониторинга. Специалистов заинтересовало интенсивное почернение проводящих путей под корой сосны. Образцы дерева отправили в лабораторию.

Выяснились, что сосны поражены возбудителем офиостомоза сосны — сумчатым грибом Ophiostoma minus.

Офиостомовые грибы обычно рассматриваются как возбудители синевы, развивающейся на заготовленной древесине. По последним данным, грибы могут заражать и здоровые деревья, что ведёт к их гибели.

— Гибель деревьев вызывается снижением проводимости воды стволами. Способствует заражению заселенность деревьев стволовыми вредителями и ослабление насаждений в засушливых условиях, — сообщает Центр защиты леса.

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