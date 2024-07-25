В Рязанской области обнаружена редчайшая бабочка средней полосы России

В Старожиловском районе во время обследования лесополос рязанским энтомологом Виктором Буртневым была обнаружена крупная популяция очень редкой дневной бабочки — пеструшки Сафо Neptis sappho (Pallas, 1771).

Пеструшка Сафо находится под угрозой исчезновения, занесена в красную книгу России. Бабочка встречается в светлых травянистых лесах, на берегах рек, обочинах дорог. Летает с середины июня по конец августа. Размах крыльев достигает 5 см. Гусеница развивается на чине весенней и чине черной.

За время наблюдений 20 и 21 июля Виктор встретил до 10 экземпляров пеструшки. Бабочки наблюдались на солнечных безветренных участках лесополос из широколиственных деревьев (дуб, липа и др.) Держатся в листве деревьев на высоте примерно 1,5-3 метра плавно перелетая, часто садятся на листья. При закрытии облаками солнца бабочки перестают летать.

«Находка Виктора Буртнева уникальна. Пеструшку Сафо ранее никогда не встречали в Старожиловском районе, в том числе на месте находки в течение 20 лет наблюдений. В Рязанской области она известна по трем единичным находкам в Кадомском, Рязанском и Михайловском районах», — прокомментировал находку заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина Алексей Водорезов.

По мнению энтомолога Виктора Буртнева, вспышке численности пеструшки в этом году поспособствовала необычайно жаркая погода в июле.

Исследования фауны бабочек Рязанской области продолжаются, в том числе силами ученых РГУ имени С.А. Есенина.