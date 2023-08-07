В Рязанской области обмолочено 84 тысячи гектаров зерновых культур

По состоянию на 7 августа в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области обмолочено 84 тысячи гектаров зерновых культур, что составляет 12% от площади, подлежащей уборке. Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ячмень, горох, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

В работах задействовано 930 комбайнов, в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 машин, из них с начала 2023 года приобретены 42 зерноуборочных комбайна, а в 2022 году — 129 машин.

Намолочено 342 тыс. тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 40,7 центнера с гектара, что на уровне среднемноголетних значений, но ниже прошлого рекордного сезона.

Наибольшие валовые сборы на текущую дату получены в Александро-Невском (55 тыс. тонн), Сараевском (40 тыс. тонн), Скопинском (30 тыс. тонн), Ряжском (28 тыс. тонн) и Сасовском (26 тыс. тонн) районах.

Кроме того, продолжается заготовка кормов для отрасли животноводства, на сегодня скошено 79 тыс. га сеяных и естественных трав (59% плана). В предстоящую зимовку 2023–2024 годов заготовлено: сенажа — 406 тыс. тонн (88%), сена — 52 тыс. тонн (54% плана), силоса — 12 тыс. тонн (2%). Таким образом, на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 12,2 центнера кормовых единиц. Всего планируется заготовить 27 центнеров кормовых единиц (без учета переходящих остатков прошлого года), что полностью обеспечит потребность отрасли животноводства в кормах.