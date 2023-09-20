В Рязанской области обяжут регистрировать домашних животных

В Рязанской области установят дополнительные требования к содержанию домашних животных. Проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

Одно из требований касается регистрации домашних животных до 1 января 2025 года.

Дословно:

2.1. Дополнительные требования включают следующие обязанности владельцев домашних животных:

— соблюдение настоящих дополнительных требований, в том числе требований к содержанию домашних животных в многоквартирных домах, к содержанию собак на территориях частных домовладений, к выгулу собак;

— регистрацию домашних животных в соответствии с настоящими требованиями;

— удовлетворение потребностей домашних животных в полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности животных, а также воде, сне, движении, естественной активности.

2.2. Владелец домашнего животного в местах и на территориях общего пользования обязан не допускать оставление животного без присмотра. Допускается оставлять домашних животных на привязи не более 1 часа.

Требования к содержанию домашних животных в многоквартирных домах

3.1. Запрещается содержание и прикармливание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе на крыльце, межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, подъездах, коридорах, технических этажах и чердаках.

3.2. Содержание домашнего животного в коммунальной квартире или в жилом помещении, занимаемом несколькими семьями, допускается с согласия всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных и фактически проживающих в данной коммунальной квартире или в жилом помещении.

3.3. Требование пункта 3.2 настоящих дополнительных требований не распространяется на случаи содержания:

1) собак-проводников независимо от срока их приобретения;

2) домашних животных, приобретенных до дня вступления в силу настоящих дополнительных требований. Указанные домашние животные могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких домашних животных.

3.4. При отсутствии у владельца возможности обеспечивать домашним животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при содержании домашних животных владельцу домашних животных следует предпринять меры, направленные на обеспечение домашним животным необходимого пространства для жизнедеятельности, надлежащих условий содержания, или передать домашних животных новому владельцу, который сможет обеспечить им условия содержания, установленные Федеральным законом № 498-ФЗ и настоящими дополнительными требованиями, или передать домашних животных в приют для животных.

Требования к содержанию собак на территориях частных домовладений

4.1. Содержание собак на территориях частных домовладений осуществляется на привязи или в вольере, позволяющих обеспечить безопасность граждан и животных, сохранность имущества физических и юридических лиц, при условии соблюдения установленных законодательством санитарно-эпидемиологических требований, а также прав и законных интересов лиц, проживающих на смежных территориях частных домовладений.

4.2. Если приняты меры, не допускающие самостоятельного выхода собак за территорию частного домовладения, их содержание на территории частного домовладения допускается без привязи и вне вольера в следующих случаях:

1) территория частного домовладения находится в пользовании одного собственника (семьи);

2) территория частного домовладения, находящаяся в пользовании нескольких собственников (семей), огорожена таким образом, что исключается доступ собак, принадлежащих одному из собственников (семей), на территорию других собственников (семей).

4.3. На территориях частных домовладений, находящихся в пользовании нескольких собственников (нескольких семей), за исключением случаев, предусмотренных подпункта 2 пункта 4.2 настоящих Дополнительных требований, содержание собак без привязи и вне вольера допускается при наличии согласия всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных и фактически проживающих в жилом доме, расположенном на территории соответствующего частного домовладения.

4.4. При входе на территорию частного домовладения рекомендуется делать предупреждающую надпись о наличии собаки.

Требования к выгулу собак

5.1. Выгул собак осуществляется в местах, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула домашних животных (далее — место выгула).

5.2. В населенных пунктах нахождение собак в местах, не являющихся местами их содержания и местами выгула, разрешается только с применением поводка, за исключением случаев, когда собака находится в специальном переносном контейнере.

5.3. Положения пункта 5.2 настоящих дополнительных требований не распространяются на выгул собак, включенных в Перечень потенциально опасных собак.

5.4. Запрещается выгуливать собак:

на территории организаций образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания в населенных пунктах Рязанской области;

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения.

5.5. Требования настоящей главы не распространяются на собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.

Требования к регистрации домашних животных

6.1. Владелец домашнего животного в течение 2 недель со дня его приобретения или первичного ввоза его на территорию Рязанской области обязан представить домашнее животное для регистрации в государственное учреждение ветеринарии, осуществляющее деятельность на территории соответствующего муниципального образования в Рязанской области (далее — государственное учреждение ветеринарии).

Новорожденные домашние животные подлежат регистрации в государственном учреждении ветеринарии не позднее 3 месяцев со дня их рождения.

6.2. Регистрация домашних животных осуществляется на безвозмездной основе. Порядок регистрации домашних животных, порядок ведения реестра домашних животных, перечень государственных бюджетных учреждений, осуществляющих регистрацию домашних животных, устанавливается нормативными правовыми актами исполнительного органа Рязанской области осуществляющего государственный надзора в области обращения с животными.

Ответственность за нарушение дополнительных требований

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящих дополнительных требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области.

7.2. Вред, причиненный домашними животными, возмещается владельцами домашних животных в соответствии с законодательством Российской Федерации.