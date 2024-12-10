Вторник, 10 декабря, 2024
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В Рязанской области объявлено предупреждение из-за гололеда и тумана

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Алексей Самохин
Изображение: AI

По данным Гидрометцентра Рязанской области, неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории региона до конца суток 10 декабря. Синоптики предупреждают о гололеде, налипании мокрого снега и образовании гололедицы на дорогах.

На отдельных участках прогнозируется туман, ограничивающий видимость до 200–500 метров. В некоторых районах возможно выпадение ледяного дождя, что может создать дополнительную угрозу для движения транспорта.

Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких маневров и сохранять увеличенную дистанцию между автомобилями.

Специалисты предупреждают, что ухудшение погоды может привести к сбоям в транспортном сообщении и осложнить работу коммунальных служб.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

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