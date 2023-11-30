В Рязанской области объявлен тендер на строительство путепровода на трассе М-5

Дирекция дорог Рязанской области объявила тендер на проект строительства нового путепровода.

Его планируют расположить на трассе М-5 «Урал» в селе Ходынино Рыбновского района. Начальная цена контракта составила 13,6 миллионов рублей. Проект должен быть готов к 30 сентября 2024 года.

О планах по строительству путепровода на 185-м километре у станции «Рыбное» губернатор Павел Малков сообщил еще в июле 2022 года.

Предполагается, что новый объект повысит пропускную способность трассы М-5 до Ходынино, а также к промышленной зоне.

При этом отмечалось, что его строительство займет около трех лет.