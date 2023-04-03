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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области объявлен конкурс на лучшее предложение по въездному знаку

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Фото из Телеграм канала Главархитектура Рязанской области

Дизайнеров, архитекторов, скульпторов и художников Рязанской области приглашают поучаствовать в открытом конкурсе на лучшее предложение по въездному знаку на границе региона.

Премии, предусмотренные за проекты, занявшие первое, второе и третье места:

1 место — 150 тысяч рублей;

2 место — 100 тысяч рублей;

3 место — 50 тысяч рублей.

Конкурс проходит в один этап. Конкурсные проекты можно подать до конца суток 21 мая. Результаты объявят 2-3 июня.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать в Положении о конкурсе в Telegram канале Главархитектура Рязанской области.

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