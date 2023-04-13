В Рязанской области объявили повторный конкурс на должность руководителя Фонда капремонта

В Рязанской области объявлен повторный конкурс на пост главы Фонда капитального ремонта. Извещение опубликовано на сайте министерства ТЭК и ЖКХ региона 12 апреля.

Приём документов от кандидатов начнётся 17 апреля и продлится до 29 мая. Первый этап конкурса назначен на 1 июня.

Обязанности руководителя рязанского Фонда капремонта с ноября 2022 года исполняет Виталий Дубровин.

Предыдущий конкурс на эту должность не состоялся: оба претендента не смогли сдать квалификационный экзамен.