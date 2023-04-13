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Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области ночью сгорела иномарка

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Источник: Издательство "Пресса"

В посёлке Александро-Невский ночью сгорел Daewoo Matiz. Подробности приводит издательство «Пресса».

Сообщение о возгорании машины на улице Невского поступило в единую дежурную службу спасения в 3:09 13 апреля, – сообщил районный сектор по ГО и ЧС.

Пожарный расчёт прибыл на место через минуту. Горело авто на обочине дороги. Пожарные потушили огонь. Иномарка выгорела полностью, близлежащие строения не пострадали.

Предварительной причиной возгорания, по данным Ряжского межрайонного отдела надзорной деятельности, стал поджог.

Сгоревший автомобиль принадлежал жителю Александро-Невского района.

В Рязанской области ночью сгорела иномарка

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