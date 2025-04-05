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В Рязанской области ночью ожидается резкое ухудшение погоды

Алексей Самохин

Сайт регионального ГУ МЧС России сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Рязанской области ночью 6 апреля.

Согласно прогнозу, произойдет резкое понижение среднесуточной температуры воздуха — на 5 градусов и более. По региону пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами они будут сильными. В отдельных районах вероятны метели, налипание мокрого снега на деревья и линии электропередачи, гололед.

На дорогах прогнозируется образование гололедицы, порывы северо-восточного ветра могут достигать 15–17 м/с. В результате погодных явлений возможно временное образование снежного покрова.

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В метеопредупреждении жителям Рязани рекомендуется соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок, быть внимательными на дорогах и избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи.

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