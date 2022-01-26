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Среда, 26 января, 2022

В Рязанской области несовершеннолетним вновь запретили посещать ТЦ и общепит без взрослых

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В Рязанской области несовершеннолетним вновь запретили посещать ТЦ и общепит без взрослых

Александр Ильин

В Рязанской области возобновляется запрет для несовершеннолетних на нахождение без сопровождения родителей на территории торговых центров и общепита. Соответствующее распоряжение губернатор Любимов подписал 26 января. 

Согласно документу, подросткам запрещено находиться без взрослых «на территории предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в образовательных организациях), в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), аквапарков».

Кроме того, в период с 4 февраля по 30 марта отменяется заезд детей в оздоровительный центр «Колос».  

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Полностью с документом можно ознакомиться здесь.

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