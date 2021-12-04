В Рязанской области неизвестные обокрали храм в Пронске

В ночь на 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм в городе Пронск Рязанской области. Злоумышленники разгромили церковный сейф, похитили несколько сотен тысяч рублей, крестики и иконы, сообщает ИД «Пресса».

Как пишет издание, воры пробрались в храм через окно на колокольне, подставив лестницу. Кроме того, опасаясь видеонаблюдения, они обесточили здание. На месте преступления была найдена кувалда, с помощью которой неизвестные сломали кованую дверь.

По словам одной их прихожанки, основные святыни храма злоумышленники не тронули. Сейчас в здании ведут некоторые восстановительные работы.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). На месте происшествия работали кинологи, расследование продолжается.