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Суббота, 4 декабря, 2021
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В Рязанской области неизвестные обокрали храм в Пронске

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

В ночь на 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм в городе Пронск Рязанской области. Злоумышленники разгромили церковный сейф, похитили несколько сотен тысяч рублей, крестики и иконы, сообщает ИД «Пресса». 

Как пишет издание, воры пробрались в храм через окно на колокольне, подставив лестницу. Кроме того, опасаясь видеонаблюдения, они обесточили здание. На месте преступления была найдена кувалда, с помощью которой неизвестные сломали кованую дверь. 

По словам одной их прихожанки, основные святыни храма злоумышленники не тронули. Сейчас в здании ведут некоторые восстановительные работы.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). На месте происшествия работали кинологи, расследование продолжается. 

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