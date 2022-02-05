В Рязанской области неизвестная женщина избила бейсбольной битой 48-летнего мужчину

В посёлке Милославское Рязанской области 48-летний мужчина оказался в больнице после избиения неизвестной женщиной, которая напала на него с бейсбольной битой, сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили полицейские, на мужчину напала ранее судимая 40-летняя местная жительница.

Предварительно, мужчина увидел во дворе её дома железные листы, которые, как ему показалось, были выброшены за ненадобностью. Позже он отдал их на вторсырьё. Узнав о ситуации, хозяйка участка разозлилась и решила наказать похитителя. Взяв бейсбольную биту, она напала на мужчину.

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В полиции на злоумышленницу завели уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ. Её грозит до 2 лет лишения свободы.