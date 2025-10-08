Среда, 8 октября, 2025
Власть и политика

В Рязанской области назначены мировые судьи 

Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

Рязанская областная Дума 1 октября назначила мировых судей в Рязанской области. Постановления официально опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 октября. 

О назначениях также сообщила пресс-служба Рязанского областного суда. 

Назначены следующие судьи: 

— мировым судьей судебного участка №7 судебного района Московского районного суда г. Рязани — Лысикова Анна Юрьевна (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №16 судебного района Октябрьского районного суда г. Рязани — Чикаева Юлия Вячеславовна (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №39 судебного района Клепиковского районного суда Рязанской области — Баранович Ольга Владимировна (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №41 судебного района Ряжского районного суда Рязанской области — Антипова Ирина Юрьевна (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №43 судебного района Ряжского районного суда Рязанской области — Маслов Роман Юрьевич (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №45 судебного района Михайловского районного суда Рязанской области — Филатов Илья Сергеевич (на трехлетний срок полномочий);

— мировым судьей судебного участка №60 судебного района Московского районного суда г. Рязани — Кудряшова Ольга Александровна (без ограничения срока полномочий);

— мировым судьей судебного участка №64 судебного района Михайловского районного суда Рязанской области — Арсяков Михаил Вячеславович (без ограничения срока полномочий).

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...
«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Приговор рязанцу, застрелившему бухгалтера и директора завода, вступил в силу 

Рязанский областной суд признал Михаила Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Соседские центры стали стандартом в проектировании объектов девелоперской компании «Мармакс»

Резидентам проектов девелоперской компании «Мармакс» доступны соседские центры разных форматов, объединенные целью дополнить разнообразие жизненных сценариев жителей.

В Касимове гость обокрал хозяев квартиры, устроивших для него застолье

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Предприятие из Рязанского района оштрафовано за нарушения при выпуске масла

2 октября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей.

Зумеры разлюбили секс: психолог раскрыла неожиданные причины

Клинический психолог Елизавета Куликова, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета, прокомментировала появившуюся в сети аналитику о сексуальной жизни зумеров.

ЦСН ФСБ России отмечает годовщину создания

Инициатива создания ЦСН в 1998 году принадлежала Владимиру Путину, занимавшему тогда пост директора ФСБ. Новая структура консолидировала в единый оперативный кулак разрозненные спецподразделения органов безопасности.

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.

Человеку стало плохо на Первомайском проспекте в Рязани

Вокруг находилось множество людей, которые вызывали скорую и пытались как-то помочь. 

Американец променял iPhone на рубли ради Кадышевой, а телефон достался Милонову

Милонов пришёл за картой "Подорожник", а ушёл с продукцией Apple благодаря замёрзшей Nokia и американцу-фанату Кадышевой.

Отбой опасности БПЛА объявили в Рязанской области утром 8 октября

Напомним, об опасности атаки беспилотников рязанцев предупредили вчера поздно вечером. 

«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева...

Названа причина смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко

Причиной смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко стал...

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра...

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Касимовском районе рыбаки выловили огромную щуку

Многие пойманные рыбы были отпущены обратно в реку для дальнейшего роста.