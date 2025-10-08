В Рязанской области назначены мировые судьи 

Рязанская областная Дума 1 октября назначила мировых судей в Рязанской области. Постановления официально опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 октября.
О назначениях также сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Назначены следующие судьи:
— мировым судьей судебного участка №7 судебного района Московского районного суда г. Рязани — Лысикова Анна Юрьевна (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №16 судебного района Октябрьского районного суда г. Рязани — Чикаева Юлия Вячеславовна (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №39 судебного района Клепиковского районного суда Рязанской области — Баранович Ольга Владимировна (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №41 судебного района Ряжского районного суда Рязанской области — Антипова Ирина Юрьевна (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №43 судебного района Ряжского районного суда Рязанской области — Маслов Роман Юрьевич (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №45 судебного района Михайловского районного суда Рязанской области — Филатов Илья Сергеевич (на трехлетний срок полномочий);
— мировым судьей судебного участка №60 судебного района Московского районного суда г. Рязани — Кудряшова Ольга Александровна (без ограничения срока полномочий);
— мировым судьей судебного участка №64 судебного района Михайловского районного суда Рязанской области — Арсяков Михаил Вячеславович (без ограничения срока полномочий).