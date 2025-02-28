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Погода

В Рязанской области наступила «радиационная» оттепель

Валерия Мединская

«Радиационная» оттепель пришла в регионы России, в том числе в Рязанскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Наступление «радиационной» оттепели — это нормальное явление для третьей декады марта. Её приход в конце февраля безусловно является очередной погодой аномалией.

Синоптики объясняют: подобного рода оттепель наступает под действием солнечной радиации в холодный период. Как итог — на фоне «минуса» столбик термометра устремляется вверх и начинает преодолевать отметку 0 градусов.

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