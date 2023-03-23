В Рязанской области наградили работников сферы обслуживания и ЖКХ

23 марта состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. От имени главы региона Павла Малкова участников приветствовал руководитель аппарата губернатора и правительства Рязанской области Роман Цуканов.
В мероприятии приняли участие заместитель министра ТЭК и ЖКХ Алла Шатохина, представители Рязанской областной Думы, отраслевых предприятий и ведомств региона.
В приветственном слове Роман Цуканов поблагодарил собравшихся за их труд. Он подчеркнул, что сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства значимы в повседневной жизни, поскольку от их бесперебойной работы и профессионального мастерства зависит комфорт жителей и областного центра, и небольших населенных пунктов региона.
Было отмечено, что сфера бытового обслуживания планомерно развивается. Она представлена широкой сетью предприятий. Модернизация системы ЖКХ является одним из приоритетов работы Правительства Рязанской области.
В ходе мероприятия за плодотворный труд и высокие достижения около 60 лучших работников получили награды Рязанской областной Думы, министерства ТЭК и ЖКХ региона, правительства области, в том числе памятные знаки Губернатора «Благодарность от земли Рязанской», «За усердие».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram