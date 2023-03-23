В Рязанской области наградили работников сферы обслуживания и ЖКХ

23 марта состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. От имени главы региона Павла Малкова участников приветствовал руководитель аппарата губернатора и правительства Рязанской области Роман Цуканов.

В мероприятии приняли участие заместитель министра ТЭК и ЖКХ Алла Шатохина, представители Рязанской областной Думы, отраслевых предприятий и ведомств региона.

В приветственном слове Роман Цуканов поблагодарил собравшихся за их труд. Он подчеркнул, что сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства значимы в повседневной жизни, поскольку от их бесперебойной работы и профессионального мастерства зависит комфорт жителей и областного центра, и небольших населенных пунктов региона.

Было отмечено, что сфера бытового обслуживания планомерно развивается. Она представлена широкой сетью предприятий. Модернизация системы ЖКХ является одним из приоритетов работы Правительства Рязанской области.

«В ближайшее десятилетие в отрасль в масштабах страны планируется инвестировать беспрецедентные средства. Об этом в Послании Федеральному Собранию сказал Президент России Владимир Путин. Серьезное финансирование, которое получат регионы, позволит увеличить объемы обновления инженерной инфраструктуры», – отметил Роман Цуканов.

В ходе мероприятия за плодотворный труд и высокие достижения около 60 лучших работников получили награды Рязанской областной Думы, министерства ТЭК и ЖКХ региона, правительства области, в том числе памятные знаки Губернатора «Благодарность от земли Рязанской», «За усердие».