В Рязанской области наградили победителей и призеров регионального конкурса «Студент года – 2025»

6 октября на площадке Дома молодежи прошло торжественное награждение победителей и призеров регионального конкурса «Студент года – 2025». От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков.

Региональный конкурс организован в рамках Всероссийской национальной премии «Студент года», реализуемой Российским Союзом Молодежи при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Организаторами регионального этапа выступили комитет по делам молодежи Рязанской области, областная общественная организация РСМ, региональное отделение Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

Проект направлен на создание условий для самореализации молодых людей, а также на поддержку талантливых студентов вузов и ссузов, имеющих достижения в сфере науки, культуры, спорта, общественной деятельности, журналистики, добровольчества.

От имени Губернатора Павла Малкова участников торжественной церемонии приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. Он отметил, что конкурсанты прошли серьезный отбор. Они соревновались в коллективных и индивидуальных номинациях. Заочные и очные мероприятия проходили с апреля по октябрь этого года.

«Награда – промежуточный итог профессиональной деятельности, подтверждение того, что вы на правильном пути, у вас все получается. Вы должны приложить еще больше усилий, чтобы окончательно убедиться в том, что жизнь развивается в правильном направлении, и вы можете помочь другим», – сказал, обращаясь к собравшимся, Денис Боков.

По итогам конкурса были определены победители и призеры в номинациях «Общественник года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Доброволец года», «Интеллект года», а также названы лучшие добровольческие и патриотические объединения, студенческие медиа, творческие клубы. Наград удостоены 44 человека – представители ссузов г. Рязани, Кадома, Касимова, а также РязГМУ им. академика И.П. Павлова, РГУ им. С.А. Есенина, РТРТУ им. В.Ф. Уткина, РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Победители областного тура будут рекомендованы для участия в Российской национальной премии «Студент года – 2025».