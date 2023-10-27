В Рязанской области наградили лучших студентов 2023 года

26 октября в областной библиотеке имени Горького прошло торжественное награждение финалистов и победителей регионального конкурса «Студент года – 2023».

В этом году в конкурсе приняли участие 50 человек, в том числе иностранные студенты. Победителями стали 15 молодых людей из РГУ им. С.А. Есенина, РязГМУ им. И.П. Павлова, РГАТУ им. П.А. Костычева, а также Рязанского медицинского колледжа, педагогического колледжа и колледжа электроники.

От имени губернатора Рязанской области победителей поздравила первый зампред правительства Анна Рослякова. Она отметила, что такие конкурсы помогают раскрыть лидерские качества и лучше прочувствовать свои сильные стороны.

Обращаясь к нашей молодежи, отмечу: доказывать, что вы лучшие, вам придется не только сейчас, но и в дальнейшей жизни, на профессиональном пути. Не теряйте оптимизма и не бойтесь открывать для себя новые сферы деятельности. Все и всегда в ваших руках! – передает слова Росляковой пресс-служба правительства.

Конкурс «Студент года» проводится в Рязанской области ежегодно. Его цель – выявление и поощрение самых активных учеников ссузов и вузов.