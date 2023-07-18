В Рязанской области начался приём замечаний к предварительным итогам кадастровой оценки объектов капстроительства

17 июля в Фонде данных государственной кадастровой оценки размещен проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Рязанской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест по состоянию на 01.01.2023 г.

Проект отчёта об оценке также размещен на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки Рязанской области в разделе «Документы/Проект».

До 15 августа 2023 г. любое заинтересованное лицо может направить в ГБУ РО «ЦГКО» замечания к проекту отчёта одним из следующих способов:

— через отделения центра государственных и муниципальных услуг «Мои Документы»;

— через Единый портал государственных услуг;

— в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя;

— почтовым отправлением в адрес ГБУ РО «Центр ГКО»: 390006, г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2;

— при личном обращении в Центр государственной кадастровой оценки Рязанской области.

Бланк заявления о замечаниях к проекту отчета размещен на официальном сайте Учреждения в разделе: Кадастровая оценка/Услуги/Рассмотрение замечания к проекту отчета.