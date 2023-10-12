В Рязанской области началось бесплатное обучение безработных граждан

В Рязанской области в рамках национального проекта «Демография» началось бесплатное обучение безработных граждан, сообщает сайт правительства региона.

Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями государственных профессиональных стандартов. Занятия пройдут на технически оснащенных площадках под руководством экспертов-практиков и педагогов в Учебном центре регионального Минтруда.

По итогам обучения слушатели получат документ о дополнительном профессиональном образовании или прохождении профобучения.

На октябрь этого года открыт набор в три группы со стартом обучения 16, 19 и 23 числа. Подробнее о направлениях на официальной странице Учебного центра регионального министерства труда и социальной защиты населения по ссылке.