В Рязанской области начали рассматривать заявки муниципалитетов на реализацию инициативных проектов

В Рязанской области приступили к рассмотрению заявок муниципальных образований региона для предоставления субсидий на реализацию инициативных проектов. В этом году было подано 365 заявок на общую сумму более 756 млн. рублей, сообщила пресс-служба областной Думы.

Инициативные проекты, предложенные самими жителями, начали реализовывать в 2017 году. В региональном бюджете появилась статья расходов на программу поддержки муниципальных инициатив. На пилотном этапе в 2017 году было реализовано всего 30 проектов на общую сумму 7 млн. 395 тыс. руб.

В 2022 году реализовано уже 256 инициативных проектов в 171 муниципальном образовании Рязанской области, субсидии из областного бюджета превысили 262 млн. руб. Все чаще инициаторами реализации проектов выступают органы территориального общественного самоуправления и старосты сельских населенных пунктов. В минувшем году реализованы проекты по приведению в порядок общественных территорий и мест отдыха людей, детских площадок, дорог и тротуаров. Наибольшее число проектов касалось реконструкции памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

За весь период действия программы поддержки местных инициатив благоустроено более 900 общественных пространств. Ежегодно депутаты областной Думы выходили с предложением увеличить расходы на реализацию программы поддержки местных инициатив.

В 2023 году объем субсидий муниципалитетам вырос на 50 миллионов рублей и достиг 327 миллионов рублей.