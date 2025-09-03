В Рязанской области начал работу XXVIII лагерь молодежи и студентов «Роса»

Первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков встретился с участниками XXVIII лагеря молодежи и студентов «Роса», который начал работу на базе отдыха «Сатурн» в Солотче.

В этом году смена лагеря проходит с 3 по 8 сентября. Ее участниками стали 125 человек – студенты региональных ссузов и вузов, а также молодые специалисты. От имени Губернатора Павла Малкова их приветствовал первый зампред регионального Правительства Денис Боков. Он поздравил молодых людей с началом смены, пожелав им получить полезные знания и найти новых верных друзей.

«Жизнь дает множество возможностей и только от вас зависит, воспользуетесь ли вы ими правильно. В студенческие годы вы можете старательно учиться, вникать во все процессы, чтобы потом стать лучшим в профессии. Главное – желание. То же самое и с лагерем «Роса» – воспринимайте его как образовательный интенсив, от которого нужно получить максимум: общайтесь, спорьте, анализируйте. Здравая конкуренция всегда рождает результат», – сказал Денис Боков.

Также он поделился воспоминаниями о своем участии в организации лагеря «Роса» в студенческие годы.

Работа лагеря «Роса» организована в формате импровизированного университета, поделенного на факультеты – отряды. Основное направление деятельности – образовательное. В программе – лекции, мастер-классы, стратегические сессии и круглые столы по актуальным темам: работа в общественных организациях, личностный рост, развитие молодежной политики в регионе. Для участников предусмотрены арт-мастерские, спортивные соревнования и творческие конкурсы.

В рамках программы работы лагеря запланирована лекция для молодежи на тему международных отношений, которую представит экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль. О том, как построить свою карьерную траекторию на государственной гражданской службе молодым людям расскажет заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства региона Яна Стрельцова. Запланированы дискуссии с участниками регионального кадрового проекта «ГЕРОИ62» и встречи с руководителями бизнес-компаний.

Также в ходе работы лагеря «Роса» будет организована очная площадка Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты» национального проекта «Молодежь и дети». Участники смогут представить экспертам свои социальные инициативы и выиграть грант в размере до 1 млн рублей. Результаты будут объявлены в рамках проведения смены – 6 сентября.