В Рязанской области начал работу автопоезд «Забота и здоровье», сообщил губернатор Павел Малков.

6 апреля автопоезд работал в селе Новое Еголдаево Ряжского района, 20 апреля автопоезд отправится в село Ерлино Кораблинского района, а 27 апреля — в райцентр Пителинского района.

В проекте участвуют врачи, представители Многофункционального семейного центра и работники Государственного юрбюро. Жители отдалённых населённых пунктов могут прийти на приём к врачу и пройти обследование на передвижных флюорографах, маммографах, сделать ЭКГ, УЗИ, проверить зрение. Также можно получить консультацию по мерам соцподдержки и юридическим вопросам.

Юридическое бюро работает с января, необходимость его создания обсудили с министром юстиции РФ Константином Анатольевичем Чуйченко в октябре прошлого года. За консультацией обратились уже более 500 человек, из них почти половина — это члены семей участников СВО. Открыты филиалы Госюрборю в Касимове, Скопине и Сасове. Также специалисты работают на выезде, провели свыше 15 приёмов в отдалённых населённых пунктах.

На прошлой неделе в районах области открылись первые филиалы Многофункционального семейного центра. Соцуслуги теперь стали доступнее для жителей Рязанского, Скопинского и Сасовского района. В Рязани Многофункциональный семейный центр продолжает принимать посетителей на базе Центра занятости населения.