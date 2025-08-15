В Рязанской области на железной дороге 12 человек получили травмы в январе-июле

В январе-июле 2025 года в Рязанской области в границах Московской железной дороги было травмировано 12 человек. Такой же показатель был зафиксирован и за аналогичный период прошлого года.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах в непосредственной близости от движущихся поездов. Зачастую граждане не пользуются имеющимися пешеходными переходами через пути.

Для формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов железнодорожники круглогодично проводят профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними. Совместно с транспортными полицейские организуются рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Один из них прошел на перегоне Рязань-1 – Дягилево. На данном участке особенно интенсивное движение поездов, а железная дорога проходит через два густонаселенных района. В ходе рейда были остановлены 11 нарушителей, с которыми провели беседу и вручили памятки с правилами безопасности на железной дороге.

На МЖД также постоянно следят за состоянием железнодорожной инфраструктуры. С начала 2025 года выполнен текущий ремонт 24 пешеходных переходов, установлены новые знаки безопасности на железнодорожных станциях Сасово, Лесок, Павелец Тульский, Михайлов, Шилово, Кустаревка, остановочных пунктах Лагерный и Недостоево.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.