Суббота, 10 сентября, 2022
7info

В Рязанской области на выборах работает  Центр общественного наблюдения

На главнуюНовости Рязани

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что 10 сентября на базе областной универсальной научной библиотеки им. Горького продолжается работа Центра общественного наблюдения за  выборами в Рязанской области. В рамках пресс-сессий спикеры регулярно комментируют ход избирательного процесса и обстановку на УИК, которую отслеживают наблюдатели в режиме реального времени в зале видеомониторинга.

Утром состоялась пресс-сессия  с участием председателя Общественной палаты Рязанской области, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальи Гришиной,   Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной,  руководителя пула электоральных экспертов, члена Клуба политологов Рязанской области Александра Селиванова,  представителей общественных организаций и вузов региона.

По словам председателя Общественной палаты Рязанской области, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальи Гришиной,  во второй день выборов все  избирательные участки открылись вовремя, их количество в регионе составляет  999. «На всех участках работают наблюдатели. В целом, за первый день голосования они подготовили более 8 тысяч сообщений о ходе голосования. Серьезных замечаний нет. Есть отдельные пожелания избирателей к работе участковых комиссий. Все они учитываются», – сказала Наталья Гришина. 

Руководитель пула электоральных экспертов  Александр Селиванов отметил, что в этом году существенно расширен перечень инструментов для наблюдения. «Это и мобильное приложение возможностью отправки сообщений на карту в онлайн режиме.  И возможность наблюдения в круглосуточном формате. У наблюдателей есть исчерпывающая информацияя  для того, чтобы давать объективную оценку хода голосования», – подчеркнул Александр Селиванов.

В ходе пресс-сессии Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина проинформировала о ходе объезда избирательных участков. « Нарушений нет. Есть отдельные недочеты, но они оперативно устраняются.  Звонки, которые поступают на горячую линию, в основном, носят справочный характер: люди уточняют номер участка, его адрес, – сказала Наталья Епихина.– С сотрудниками аппарата в дни  выборов мы посещаем СИЗО, больницы. Хочу отметить отличную организацию голосования в ОКБ, где для этого подготовлен отдельный зал».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7