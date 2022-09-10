В Рязанской области на выборах работает  Центр общественного наблюдения

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что 10 сентября на базе областной универсальной научной библиотеки им. Горького продолжается работа Центра общественного наблюдения за выборами в Рязанской области. В рамках пресс-сессий спикеры регулярно комментируют ход избирательного процесса и обстановку на УИК, которую отслеживают наблюдатели в режиме реального времени в зале видеомониторинга.

Утром состоялась пресс-сессия с участием председателя Общественной палаты Рязанской области, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальи Гришиной, Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, руководителя пула электоральных экспертов, члена Клуба политологов Рязанской области Александра Селиванова, представителей общественных организаций и вузов региона.

По словам председателя Общественной палаты Рязанской области, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальи Гришиной, во второй день выборов все избирательные участки открылись вовремя, их количество в регионе составляет 999. «На всех участках работают наблюдатели. В целом, за первый день голосования они подготовили более 8 тысяч сообщений о ходе голосования. Серьезных замечаний нет. Есть отдельные пожелания избирателей к работе участковых комиссий. Все они учитываются», – сказала Наталья Гришина.

Руководитель пула электоральных экспертов Александр Селиванов отметил, что в этом году существенно расширен перечень инструментов для наблюдения. «Это и мобильное приложение возможностью отправки сообщений на карту в онлайн режиме. И возможность наблюдения в круглосуточном формате. У наблюдателей есть исчерпывающая информацияя для того, чтобы давать объективную оценку хода голосования», – подчеркнул Александр Селиванов.

В ходе пресс-сессии Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина проинформировала о ходе объезда избирательных участков. « Нарушений нет. Есть отдельные недочеты, но они оперативно устраняются. Звонки, которые поступают на горячую линию, в основном, носят справочный характер: люди уточняют номер участка, его адрес, – сказала Наталья Епихина.– С сотрудниками аппарата в дни выборов мы посещаем СИЗО, больницы. Хочу отметить отличную организацию голосования в ОКБ, где для этого подготовлен отдельный зал».