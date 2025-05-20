В Рязанской области на улице города нашли мёртвого лосёнка

Утром во вторник, 20 мая, на улице Строителей в городе Новомичуринске Рязанской области обнаружили мёртвого лосёнка, сообщает ИД «Пресса».

Местные жители вызвали полицию, охотоведа Павла Балабошина, начальника районной ветстанции Виктора Жарикова.

На теле животного не было видно ран. По предположению Жарикова, молодой лось умер от стресса, попав в город. Сердце животного не выдержало переживаний.

Труп отправили на утилизацию.