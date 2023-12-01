В Рязанской области на убойных пунктах выявили многочисленные нарушения

За 11 месяцев 2023 года сотрудники Россельхознадзора в Рязанской области выявили многочисленные нарушения в пунктах по убою сельскохозяйственных животных и птицы. Таких пунктов насчитывается 17, уточнили в региональном управлении ведомства.

Выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства в части сбора и утилизации биологических отходов, а также технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. При осуществлении производства пищевой продукции на предприятиях не были внедрены и (или) не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Выпускаемая в обращение продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме, нарушена периодичность контроля за вырабатываемыми и выпускаемыми в обращение продуктами убоя, отсутствовали документы, подтверждающие безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции.

В процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь, установлено хранение обезличенной продукции убоя, отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений и инвентаря, тары и др. нарушения.

В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Управлением Россельхознадзора составлено и рассмотрено 34 административных материала. Назначены наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 миллиона рублей..