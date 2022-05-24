В Рязанской области на 98-м году жизни скончался ветеран ВОВ Николай Маштаков

В Рязанской области на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Маштаков, сообщил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Николая Ивановича призвали в армию в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, направляли в Кировскую область в 406-й запасной стрелковый полк. Позже в этом же году Николай Маштаков был распределён на Дальний Восток, где участвовал в боях с Японией.

Служба мужчины закончилась в 1950 году, его наградил медалью «За победу над Японией».

«Ещё год назад он участвовал во встречах с михайловской молодёжью. И это всегда было настоящим праздником, который дарил не только хорошее настроение, но и на примере мужества и героизма рассказчика, воспитывал в духе патриотизма и ответственности», — написал глава района.

Фото: Евгений Сидоров