В Рязанской области на 98-м году жизни скончался ветеран ВОВ Николай Маштаков

В Рязанской области на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Маштаков, сообщил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.
Николая Ивановича призвали в армию в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет, направляли в Кировскую область в 406-й запасной стрелковый полк. Позже в этом же году Николай Маштаков был распределён на Дальний Восток, где участвовал в боях с Японией.
Служба мужчины закончилась в 1950 году, его наградил медалью «За победу над Японией».
Фото: Евгений Сидоров