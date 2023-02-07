В Рязанской области мужчина зарезал жену из-за её намерения развестись

Житель Сасово предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Сасовский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1977 года рождения по обвинению в убийстве.

Как выяснили следователи, сасовец 19 ноября 2022 года пришёл на работу к жене и нанёс ей несколько ударов ножом в грудь и спину. Потерпевшая скончалась на месте от полученных ранений.

Причиной агрессии стало желание женщины развестись с ним, а также ограничение его общения с сыном: женщина с ребёнком переехала к родственниками из-за того, что супруг злоупотреблял алкоголем.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.