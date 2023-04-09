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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области можно полюбоваться «спасским морем»

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Источник: Издательство "Пресса"

В Спасске местные жители и гости города любуются разливом. В этом году, как отмечают спассчане, половодье на редкость масштабное, – пишет издательство «Пресса».

«Спасское море» можно увидеть с берега Спасского затона и спустившись с горы у Спасского бора.

В воскресенье, 9 апреля, вода в реке Ока возле села Старая Рязань поднялась на 1 см до 646 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным с водомерного поста у Старой Рязани, с начала весеннего разлива понижения уровня воды не наблюдалось.

У села Половское тем временем уровень воды в Оке начал снижаться — сегодня минус 6 сантиметров. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе администрации Спасского района.

В Спасске практически с трёх сторон луга залиты водой. Мосты у Фатьяновки и Троицы развели, подъезды к ним тоже затоплены.

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