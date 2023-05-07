В Рязанской области может появиться палеонтологический геопарк

В Шацком районе возле села Малый Пролом могут создать палеонтологический геопарк на месте песчаного карьера. Ранее там находили зубы акул мелового периода. О выходе проекта на новый уровень сообщил завкафедрой географии, экологии природопользования РГУ им. С.А. Есенина Алексей Водорезов.

Учёные университета встретились с представителями «Рязаньавтодора» – владельцами карьера.

«Уникальное место не превратится в городскую свалку, не будет засыпано грунтом. Это наша маленькая победа! Карьер станет новой ООПТ палеонтологического профиля», – написал Алексей Водорезов ВКонтакте.

Любой желающий сможет принять участие в раскопках гигантской кретоксирины, птерозавра, мозозавра и плезиозавра.

Сейчас проект вышел на федеральный уровень и ему очень требуется поддержка: необходимо попасть в топ-12, а до окончания голосования осталось всего несколько дней.

Проголосовать за проект можно по ссылке, вход через ВКонтакте. Нужно зарегистрироваться, прикрепить адрес почты и проголосовать «За» или «Нравится».