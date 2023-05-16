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В Рязанской области москвич пытался дать крупную взятку полицейскому

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Москвича будут судить по обвинению в покушении на дачу крупной взятки должностному лицу. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Сасовский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1974 года рождения. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Следователи установили, что в феврале текущего года обвиняемый в служебном кабинете отделения полиции попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов, предложив 300 тысяч рублей за сокращение сроков оформления необходимых ему документов. Полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения, так что преступление не было доведено до конца.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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