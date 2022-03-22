В Рязанской области молочный бренд «Проня» остановил производство

В Рязанской области закрылся новомичуринский молочный завод, который выпускал продукцию под торговой маркой «Проня», сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Производство на заводе ООО «Марка» было остановлено в январе 2022 года.
Заводу также выносили предупреждение со стороны Россельхознадзора. Нарушение касалось несоответствие массовой доли жира в образце творога (5% вместо заявленных 9%).
По данным на 2020 год, на молзаводе работали 50 человек.
Отметим, что в августе 2021 года завод посетил губернатор Любимов.