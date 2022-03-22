В Рязанской области молочный бренд «Проня» остановил производство

В Рязанской области закрылся новомичуринский молочный завод, который выпускал продукцию под торговой маркой «Проня», сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

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Производство на заводе ООО «Марка» было остановлено в январе 2022 года.

«В 2019, 2020, 2021 годы по финансовым показателям предприятие не принесло прибыль собственнику, было убыточным. Также предприятие не имело собственных молочных ферм, не имело долгосрочных контрактов с производителями сырого коровьего молока, часто закупало молоко в других регионах», – заявили в Минсельхозе.

Заводу также выносили предупреждение со стороны Россельхознадзора. Нарушение касалось несоответствие массовой доли жира в образце творога (5% вместо заявленных 9%).

По данным на 2020 год, на молзаводе работали 50 человек.

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Отметим, что в августе 2021 года завод посетил губернатор Любимов.