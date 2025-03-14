В Рязанской области люди массово гибнут на водоёмах: что известно

14 марта по новостным лентам рязанских СМИ пронеслись сразу несколько трагических сообщений о гибели людей на водоёмах. За сутки из воды спасатели подняли три трупа, жизнь только одного из тех, кто в этот день провалился под лёд, удалось спасти. Редакция 7info рассказывает, что известно о гибели и спасении людей.

13 марта в около населённого пункта Тарадеи в Шацком районе погиб протоиерей Валерий Антонов. Известный рязанский священнослужитель, настоятель Покровского храма села Нарма Ермишинского района отправился в этот день порыбачить. Выход на тонкий весенний лёд стоил Антонову жизни. Тело священника подняли из воды 14 марта. Ему было 70 лет.

Прощание с протоиереем пройдёт в субботу, 15 марта, в храме, в котором он служил.

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Буквально через несколько часов стало известно ещё об одной трагедии на воде. На этот раз спасатели подняли труп из водоёма около населённого пункта Песочня Путятинского района. Личность погибшего установлена, это мужчина 1981 года рождения.

В этот же день в озере в Сасовском муниципальном округе (около населённого пункта Кошибеево) специалисты МЧС также обнаружили труп. Личность погибшего установили, это мужчина 1953 года рождения.

Только один из сегодняшних несчастных случаев не закончился гибелью. Удалось спасти жизнь рыбака, который провалился под лёд в Клепиковском районе. Мужчина приехал на рыбалку из Гуся-Хрустального. Место для лова было ему незнакомо, рыбак не рассчитал толщину льда и оказался в воде.

Крики о помощи услышал местный житель. Мужчина попытался спасти человека, но сам оказался в воде, после чего вызвал спасателей. Сотрудники пожарно-спасательной части № 26 города Спас-Клепики и ГИМС Клепиковского района с помощью веревок вытащили пострадавшего на берег. Рыбака, проведшего в ледяной воде около часа, госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Ещё одна характерная история произшла в Рязани, правда, несколько дней назад. Спасатели помогли выбраться из воды мужчине, который выехал на велосипеде на лёд Орехового озера, чтобы полюбоваться весенними видами и понаблюдать за бобрами. 76-летний рязанец Виктор Ганзовский полчаса пробыл в холодной воде. Очевидцы пытались ему помочь, но всё было напрасно. Палка, которую протягивали пенсионеру, была коротка. Выходить на лёд люди не решились. Немедленно к месту происшествия подоспели сотрудники МЧС, которые достали из воды Ганзовского.

В машине скорой помощи Виктор потерял сознание, очнулся в больнице. Фактически, пенсионеру повезло: то, что случилось с ним, могло обернуться обморожением, сильным переохлаждением организма, а то и гибелью.

Виктор Ганзовский провалился под лёд на Ореховом озере