В Рязанской области лёгкие и сверхлёгкие воздушные суда освободили от транспортного налога

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали изменения в региональный закон «О налоговых льготах». Решение принято в рамках заседания в среду, 11 октября.

Принятый парламентариями законопроект разработан в целях исполнения поручения губернатора Павла Малкова по оптимизации налоговых льгот и совершенствования налоговых преференций инвесторам. Согласно нововведениям, в Рязанской области от уплаты транспортного налога освобождаются лёгкие и сверхлёгкие воздушные суда. Льгота распространяется на налоговый период 2024-2028 годов.

Одобренная депутатами инициатива направлена на формирование комплексной налоговой поддержки резидентов инновационного научно-технического центра «Аэрокосмическая инновационная долина», который создаётся по поручению президента России Владимира Путина. Также предполагается, что изменения налогового законодательства Рязанской области поспособствуют развитию центра.

На необходимость поддержки резидентов Аэрокосмической инновационной долины обратил внимание председатель регионального парламента Аркадий Фомин в рамках выступления на пленарной сессии законодательного собрания Санкт-Петербурга, куда рязанская парламентская делегация прибыла для заключения соглашения о сотрудничестве:

– В 11 регионах, в том числе в Рязанской области и Санкт-Петербурге, создается сеть проектирования и производства беспилотников. В нашем регионе профильный центр разместится на базе Аэрокосмической долины. Параллельно мы ведём разработку мер поддержки этой отрасли. Нам будет полезен опыт Санкт-Петербурга в создании законодательной основы научно-технической политики субъекта, в вопросах поддержки производства беспилотных авиационных систем, стимулирования деятельности технопарков, — отметил Фомин.