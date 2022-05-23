В Рязанской области курьеры Почты России доставили 128 тонн посылок

С начала 2022 г. курьеры Почты России в Рязани вручили 32000 регистрируемых почтовых отправлений. Общий вес посылок — 128284 кг.

В Рязани штат сотрудников Участка курьерской доставки составляет 19 человек, из них 9 курьеров, доставляющих посылки на автомобилях. Для уточнения времени доставки курьер созванивается с получателем.

Средний вес поступающей почты в день составляет 1000 кг. Вес посылок варьируется от 10 гр. до 250 кг. Каждый курьер ежедневно доставляет 70 почтовых отправлений и принимает по 10 посылок.

География доставки разнообразна — от Москвы до Сибири и Дальнего Востока. По сопровождающим бандероли документам можно увидеть, что среди популярных товаров различные гаджеты, косметика, бытовая и медицинская техника.

В весенне-летний период заметно увеличивается поступление отправлений с растениями (саженцы, семенной картофель, цветы) и садовой мебелью (кресла, качели, стулья, матрасы, стеллажи).

Для доставки крупногабаритных отправлений в эксплуатации Участка курьерской доставки имеется автомобиль Форд Транзит.