В Рязанской области экс-сотрудника ветстанции обвиняют во взятке и служебном подлоге

Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ветеринарной станции, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Ему вменяются четыре эпизода получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, с июня по июль 2023 года обвиняемый получил взятку от предпринимателя за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию. При этом фактическая экспертиза товара не проводилась, а в документах были указаны недостоверные сведения о производителе и месте происхождения продукции.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.