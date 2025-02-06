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Происшествия

В Рязанской области экс-сотрудника ветстанции обвиняют во взятке и служебном подлоге

Алексей Самохин

Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ветеринарной станции, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Ему вменяются четыре эпизода получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, с июня по июль 2023 года обвиняемый получил взятку от предпринимателя за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию. При этом фактическая экспертиза товара не проводилась, а в документах были указаны недостоверные сведения о производителе и месте происхождения продукции.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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