В Рязанской области экс-сотрудника Росреестра судят за взятки и мошенничество

В Рязанской области следователи завершили работу над делом бывшего сотрудника управления Росреестра, обвиняемого в получении взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2021-22 годах получил 120 тысяч рублей от коммерческих организаций и физлиц за ускоренную постановку на учёт объектов недвижимости.

В январе 2022 года мужчина получил через посредника 20 тысяч от рязанки за помощь в регистрации построенного помещения. При этом никаких действий обвиняемый не предпринимал.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Посредников и взяткодателей, признавшихся в совершении преступления, от уголовное ответственности освободили. Дело экс-сотрудника Росреестра готовят к передаче в суд.