В Рязанской области экс-сотрудник колонии подозревается во взятке

Экс-сотрудник исправительного учреждения, располагающегося в Рязанской области, подозревается во взяточничестве. О возбуждении уголовных дел о коррупционных преступлениях сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в 2022 году сотруднику ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области передали часть акустической системы стоимостью 20 тысяч рублей. За это осуждённый мог во время его дежурства покидать территорию без оформления документов.
Расследование уголовного дела продолжается.
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