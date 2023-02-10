В Рязанской области экс-сотрудник колонии подозревается во взятке

Экс-сотрудник исправительного учреждения, располагающегося в Рязанской области, подозревается во взяточничестве. О возбуждении уголовных дел о коррупционных преступлениях сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2022 году сотруднику ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области передали часть акустической системы стоимостью 20 тысяч рублей. За это осуждённый мог во время его дежурства покидать территорию без оформления документов.

Расследование уголовного дела продолжается.