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Экология, природа, животные

В Рязанской области изымают из аптек партию ветеринарной ихтиоловой мази

Алексей Самохин

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило участникам оборота ветеринарных препаратов о выявленном несоответствии качества у лекарственного средства «Мазь ихтиоловая 10 % и 20 %» (серия 8, срок годности — декабрь 2026 года), произведённого ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область.

Препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим и местным раздражающим действием, он не прошёл контроль по показателю «массовая доля ихтиола». Это означает, что средство не соответствует установленным требованиям и может быть неэффективным или вызвать нежелательные реакции у животных.

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 9 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Россельхознадзор уведомляет о необходимости изъятия данной серии препарата из гражданского оборота.

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