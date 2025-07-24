В Рязанской области изымают из аптек партию ветеринарной ихтиоловой мази

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило участникам оборота ветеринарных препаратов о выявленном несоответствии качества у лекарственного средства «Мазь ихтиоловая 10 % и 20 %» (серия 8, срок годности — декабрь 2026 года), произведённого ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область.

Препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим и местным раздражающим действием, он не прошёл контроль по показателю «массовая доля ихтиола». Это означает, что средство не соответствует установленным требованиям и может быть неэффективным или вызвать нежелательные реакции у животных.

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 9 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Россельхознадзор уведомляет о необходимости изъятия данной серии препарата из гражданского оборота.