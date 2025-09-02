В Рязанской области изменился порядок вступления в наследство для семей участников СВО

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о новом порядке получения наследства для родственников погибших участников СВО.

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, близкие могут вступить в наследство даже при пропуске установленного срока без обращения в суд. В ряде случаев шестимесячный срок теперь будет исчисляться не с даты смерти военнослужащего, а с момента внесения записи о его смерти в реестр ЗАГС.

Такая норма применяется, если точная дата смерти неизвестна или указанная в документах значительно отличается от даты составления справки о смерти.

Кроме участников СВО, новые правила распространяются также на граждан, погибших при отражении вооружённого нападения на территорию России в приграничных районах, а также на тех, кто находился в зоне боевых действий.