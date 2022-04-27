В Рязанской области изменился график выплат пенсий в связи с майскими праздниками

В связи с предстоящими праздниками внесены изменения в график выплаты пенсий и социальных выплат, предоставляемых в регионе по линии Пенсионного фонда РФ.

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Выплата пенсий и пособий в мае через почту будет произведена в Рязанской области в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, согласованным Отделением ПФР и Почтой России:

3-го мая – за 3 мая;

4-го мая – за 4 мая;

5-го мая – за 5 мая;

6-го мая – за 6 и 7 мая;

8-го мая – за 8,9 и 10 мая;

Для более точной информации по режиму работы отделений почтовой связи в зависимости от класса можно обращаться в ОПС.

В связи с предстоящими праздничными днями, изменится и график выплат через банки. Досрочно будут переведены выплаты и пособия, переданные из органов социальной защиты населения, а также выплаты одиноким родителям и беременным женщинам – средства будут перечислены 29 апреля. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет переведена получателям 5 мая.

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Подробную информацию о графике выплат пенсий и пособий можно уточнить у специалистов контакт-центра ПФР по номеру 8(800)600-07-44.