В Рязанской области изменилось муниципальное устройство

С 1 января 2024 года в муниципальном устройстве Рязанской области произошли изменения. Образованы новые объекты, 3 муниципальных округа: Ряжский, Путятинский и Сасовский. Об этом сообщает Рязаньстат.

Муниципальные образования — это территория местного самоуправления, где решаются вопросы местного значения. До 2024 года в Рязанской области существовало 25 муниципальных районов и 4 городских округа — Рязань, Касимов, Скопин и Сасово. Но, с учетом преобразования, город Сасово утратил статус городского округа, войдя в состав муниципального округа. И сегодня в области, помимо трех муниципальных округов, существует 3 городских округа — Рязань, Касимов и Скопин, а также 22 муниципальных района.

Не стоит путать муниципальное устройство с административно- территориальным, где единицами учета являются населенные пункты. В регионе расположены 4 города областного значения — Рязань, Касимов, Сасово и Скопин, 8 малых городов, 21 поселок городского типа, 801 село и 1542 деревни.