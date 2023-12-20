В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догагазификацию

В Рязанской области внесли изменения в правила заключения договоров о подключении газового оборудования. Они коснутся тех, кто начал догагазификацию до 31 декабря 2022 года и завершил в 2023 году.

Так, из правил исключены условия о необходимости установки только того оборудования, которое произведено на территории России. Об этом сообщает минтруда Рязанской области.

Кроме этого, граждане могут получить субсидию на догагазификацию суммой до 100 тысяч рублей. Она полагается инвалидам и ветеранам боевых действий; участникам ВОВ; членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий; многодетным семьям; гражданам и семьям с невысоким доходом.

С 2024 года в этот список также войдут участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.