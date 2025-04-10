В Рязанской области изменили границы карантинных фитосанитарных зон

На территории Рязанской области изменили границы карантинных фитосанитарных зон. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

Карантин по вредителю золотой картофельной нематоде установлен:

В Касимовском районе вблизи д. Аниково площадь карантинной фитосанитарной зоны увеличилась до 546,63 гектара.

В Рязанском районе в с. Подвязье карантинная фитосанитарная зона составила 264,12 гектара.

В Клепиковском районе вблизи р. п. Тума площадь карантинной фитосанитарной зоны увеличилась до 488,67 гектар(произошло объединение двух КФЗ), также вблизи д. Гуреево площадь карантинной фитосанитарной зоны составила 448,69 гектар в результате объединения двух КФЗ.

По повилике:

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В Сараевском районе вблизи д. Калиновка площадь карантинной фитосанитарной зоны увеличилась до 32,35 гектара, вблизи с. Кривское расширились две карантинные фитосанитарные зоны: первая – 19,58 гектар, вторая – 1543,09 гектар.

В Сапожковском районе вблизи с. Большие Поляны площадь карантинной фитосанитарной зоны расширилась до 9,64 гектар.

Также приказами Управления утверждены программы локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды и повилики в пределах обновленных границ карантинных фитосанитарных зон.