В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

За девять месяцев 2025 года Управление Россельхознадзора в ходе контрольных мероприятий на территории Рязанской области выявило и изъяло около 5,4 тонны опасной для потребителя продукции.

Продукция, обнаруженная на хранении и в реализации у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имела следующие нарушения:

Она была обезличенной — отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате выработки и сроках годности.

Часть товаров имела истёкший срок годности.

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Поскольку сопоставить обезличенную продукцию с ветеринарными сопроводительными документами оказалось невозможным, она была признана опасной для потребителя.

С целью пресечения угрозы здоровью людей и животных, а также предотвращения распространения заболеваний, предпринимателям были выданы предписания об утилизации (уничтожении) выявленного товара.

По данным Россельхознадзора, законные требования были исполнены в полном объёме. Опасная продукция была утилизирована в установленном порядке.