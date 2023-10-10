В Рязанской области из-за обрыва ЛЭП произошёл лесной пожар

Лесной пожар в Рязанской области начался из-за обрыва ЛЭП, сообщает сайт регионального министерства природопользования.

Возгорание на территории Криушинского лесничества произошло 4 октября. Огонь локализовали и ликвидировали в тот же день.

Площадь лесного пожара составила 0,2 га. К тушению привлекались силы и средства ГАУ РО «Пожлес», Криушинского лесничества и ОАО «Оборонсервис» — 16 человек и 7 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Рязанской области зарегистрированы 23 лесных пожара, все ликвидированы в день обнаружения.

Общая площадь пожаров составляет 36,9 га.