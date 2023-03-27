В Рязанской области ищут родных погибшего в 1943 году лётчика

В Рязанской области ищут родственников пилота-инструктора, погибшего в 1943 году при исполнении служебного долга.
Челябинские поисковики ищут родных лётчиков-инструкторов и штурманов-курсантов, погибших в 1941-1945 годах во время учебных полётов. Всего 14 человек. Также поиском занимается межрегиональная патриотическая общественная организация «Талалихинцы».
Среди погибших лётчиков — уроженец Кораблинского района Рязанской области Василий Михайлович Мартышкин.
МАРТЫШКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1922 года рождения, младший лейтенант, лётчик-инструктор Челябинской военной авиационной школы штурманов и стрелков-радистов авиации дальнего действия.
Уроженец: Рязанская обл., Кораблинский р-н, с. Ерлино-Выселки.
Призван: в 1940 году.
С 1940 по 1941 года обучался в Троицкой военно-авиационной школе механиков (ТВАШАМ). После окончания которой, Василию Михайловичу Мартышкину было присвоено воинское звание младший сержант.
С 22 апреля 1941 года принят на службу пилотом- инструктором в Свердловскую Военную Авиационную Школу (СВАШ).
С 20 июля 1942 года принят на службу пилотом- инструктором Молотовской (Пермской) Военной авиационной Школы Пилотов (ВАШП). Затем- принят в Челябинскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров» (ЧВАШ СБ) на должность летчика- инструктора.
Воинская судьба: погиб при исполнении служебного долга, во время учебного полета 08.10.1943 года.
Поисковики просят откликнуться родных погибшего лётчика.
Поисковики Челябинской области:
Кленова Светлана Ильинична, Красноармейский район, Челябинская область. Klenova67 собачка inbox.ru; телефон 8-951-467-14-94;
Фаттахова Роза, г. Челябинск. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova собачка mail.ru.
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