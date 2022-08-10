В Рязанской области ищут пропавшую пенсионерку

Местонахождение 68-летней Мыльниковой (Брендак) Марии Кононовны неизвестно с 9 августа. Сообщение о поиске размещено в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, глаза зелёные.

При себе у женщины была трость.

Отмечается, что у пропавшей возможна потеря памяти, женщина не ориентируется в пространстве.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.