Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

Жителей Рязанской области просят помочь в поисках пропавшего 47-летнего мужчины. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Андрея Николаевича Лобанова 1975 года рождения неизвестно с 12 января 2023 года.

Мужчина находился в городе Вятские Поляны Кировской области, Нижнем Новгороде и Ряжске Рязанской области.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: тёмно-синяя куртка, чёрные спортивные штаны, тёмно-коричневые высокие ботинки, чёрная с синими полосками вязаная шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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